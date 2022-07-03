Türkiye'yi Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu, Mehmet Can Çapak ve Gökhan Salman'dan oluşan FBN Tekstil Bilardo Spor Kulübü ile Sarp Kaya , Tarık Yavuz, Emin Gayret, Uğur Kaya ve Özgür Sarı'dan oluşan Göztepe Bilardo Spor Kulübü temsil etti.

Altı Siyasi Parti Liderinden Ortak Açıklama: 'Hedefimiz Sadece Yönetim Sisteminin Değil, Topyekûn Hayatlarımızın Değişmesidir'

Kaynak: AA

Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 3 Bant Avrupa Kulüpler Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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