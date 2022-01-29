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3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu - Son Dakika

3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu

29.01.2022 16:08
3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu

Her transfer döneminde 3 büyük takım için adı geçen ünlü golcü Diego Costa, Antalyaspor'da top koşturmaya çok yakın. Akdeniz ekibi, Atletico Mineiro'dan ayrılan Brezilyalı golcüyle masaya oturdu. Diego Costa'nın maliyetinin büyük bir kısmını, Akdeniz ekibine yönetime girmesi beklenen Almanya merkezli bir spor malzemeleri markasının sahibi Rafy Ahmed'in karşılayacağı ortaya çıktı.

Süper Lig ekipleri ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Antalya spor'un dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın transferinde sona geldiği ve anlaşmanın kısa süre içinde sağlanacağı öne sürüldü.

ANTALYASPOR TRANSFER İÇİN KAYNAĞI BULDU

Ajansspor'un haberine göre, Antalyaspor yönetimi, transferin gerçekleşmesi halinde İspanyol golcünün kaynağını da büyük ölçüde buldu. Merkezi Almanya'da olan bir spor malzemeleri markasının sahibi olan Rafy Ahmed'in, Diego Costa'nın maaşının büyük bölümünü karşılayacağı öğrenildi. Rafy Ahmed'in, Antalyaspor'da yönetim kuruluna gireceği ve bu transfer için çalışmaları kendisinin yürüttüğü de ortaya koyulan bilgiler arasında yer aldı.

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Diego Costa

SALERNITANA TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Yıldız futbolcunun transferi için ilk gündeme gelen takım ise İtalya Serie A'da kalma mücadelesi veren Salernitana oldu. 10 puanla ligin dibinde yer alan İtalyan ekibi, Fransız yıldız Franck Ribery'yi transfer ederek gündeme gelmişti. Diego Costa'yı da imza aşamasına getiren İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmadığı gerekçesiyle transferini beklemeye aldığı aldığı iddia edildi. Cadiz'e de önerilen İspanyol futbolcu için olumlu karşılık alınmadığı ifade edildi.

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Spor Toto Süper Lig, Diego Costa, Antalyaspor, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 3 büyükler çok şaşıracak! Antalyaspor, dünyaca ünlü golcüyle masaya oturdu - Son Dakika
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