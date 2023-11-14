 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Neler yaşadığını anlatan Slaven Bilic'ten yıllar sonra gelen itiraflar - Son Dakika

Neler yaşadığını anlatan Slaven Bilic'ten yıllar sonra gelen itiraflar

Neler yaşadığını anlatan Slaven Bilic\'ten yıllar sonra gelen itiraflar
14.11.2023 20:33  - Güncelleme: 20:38

Beşiktaş'ın eski antrenörü Slaven Bilic, yıllar sonra Türkiye'deki deneyimlerini anlattı. Hırvat antrenör, ''Türkiye'de maaşım biraz geç yatıyordu ancak buna şaşırmadım. Hajduk Split'teyken de maaşım geç yatıyordu ama elbet yatacağını biliyordum'' dedi.

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü de yapan Slaven Bilic yıllar sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"MAAŞIM GEÇ YATIYORDU, ŞAŞIRMADIM"

Siyah-beyazlı takımda yaşadıklarını anlatan Bilic, "Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor. Bir İngiliz veya Alman farklı kültürlere girdiğinde şok yaşayabiliyor. Örneğin Türkiye'de maaşım biraz geç yatıyordu ancak buna şaşırmadım. Hajduk Split'teyken de maaşım geç yatıyordu ama elbet yatacağını biliyordum" dedi.

3 büyüklere de değinen Slaven Bilic'ten yıllar sonra gelen itiraflar

"3 BÜYÜKLER, DEVLET GİBİLER"

Süper Lig'in devleri hakkında da konuşan Hırvat teknik adam, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Devlet gibiler. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem" ifadelerini kullandı.

3 büyüklere de değinen Slaven Bilic'ten yıllar sonra gelen itiraflar
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Slaven Bilic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler yaşadığını anlatan Slaven Bilic'ten yıllar sonra gelen itiraflar - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Bomba iddia! Al-Nassr, Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor
22:25 Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin de gözaltına alındığı dolandırıcılık davasında mütalaa açıklandı
22:19 ABD Başkanı Biden Gazze'deki esirlere seslendi: Biraz daha dayanın, geliyoruz
21:58 İnanılmaz başarı! Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayan Jesus, Ancelotti'yi bile solladı
21:42 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e tepkisinden rahatsız oldu: Sözleri absürt
21:21 Alacakları ceza merak konusu! Süper Lig'in devleri yine PFDK'lık oldu
21:18 İstanbul Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç Duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi
21:12 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden şahsın, Palalı Sabri'nin akrabası olduğu ortaya çıktı
21:08 Ardahan'da fil alarmı
20:47 MHP lideri Bahçeli'den AYM'ye sert tepki: Böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararı verecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 23:11:57. #1.13#
SON DAKİKA: Neler yaşadığını anlatan Slaven Bilic'ten yıllar sonra gelen itiraflar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement