Neler yaşadığını anlatan Slaven Bilic\'ten yıllar sonra gelen itiraflar

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğü de yapan Slaven Bilic yıllar sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"MAAŞIM GEÇ YATIYORDU, ŞAŞIRMADIM"

Siyah-beyazlı takımda yaşadıklarını anlatan Bilic, "Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor. Bir İngiliz veya Alman farklı kültürlere girdiğinde şok yaşayabiliyor. Örneğin Türkiye'de maaşım biraz geç yatıyordu ancak buna şaşırmadım. Hajduk Split'teyken de maaşım geç yatıyordu ama elbet yatacağını biliyordum" dedi.

"3 BÜYÜKLER, DEVLET GİBİLER"

Süper Lig'in devleri hakkında da konuşan Hırvat teknik adam, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Devlet gibiler. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem" ifadelerini kullandı.