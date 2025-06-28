3 kız sporcu \'\'Futbol erkek işi\'\' diyenlere cevabı sahada verdiler

Kırşehir FK formasını terleten 3 kadın futbolcu, "kadın işi değil" eleştirilerine rağmen başladıkları sporda mücadeleleriyle dikkat çekti.

Antrenman ve maç performanslarıyla takdir toplayan üç sporcu, hayallerinden vazgeçmeyerek takımın vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı. Babasının , "Futbol erkek işi başka spor dalına git" eleştirisine rağmen futbol oynamaya başlayan Pelin Yıldız'ın en büyük hayali iyi bir futbolcu olduktan sonra babasının ön yargılarını kırmak.

''BABAM ÖN YARGILI DAVRANDI''

Futbolcu olmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen sporculardan Yıldız, "Oturduğum mahallede ağabeylerim sürekli top oynardı. Bende bu durum bir heves oldu. Bu heves beni tetikledi ve yeşil sahalara geldim. Erkeklerle top oynayarak futbola adım attım. Yaş almaya başladıkça durumu aileme ilettim. Babam ön yargılı davrandı ve futbolun erkek işi olduğunu söyledi. Ben babamın ön yargısını kıracağım" diye konuştu.

''FUTBOL BİZLERİN KARAKTERİ OLDU''

Hikayelerinin birbirlerini tetiklediğini aktaran Hatice Nur Güçlü ise, "Pelin ile sahada tanıştık. Sahadaki birlikteliğimiz bir futbol kulübüne yansıdı. Okul çıkışlarında kendimizi yeşil sahalarda bulmaya başladık ve futbol bizlerin karakteri olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

''SEN KADINSIN SÖYLEMLERİNİ BAŞARIMIZLA YENECEĞİZ''

"Sen kadınsın söylemlerini birlikteliğimiz ve başarımızla yeneceğiz" diyen Ela Torun da bir kadın futbol takımında oynadıklarını ve hayallerinin her futbolcu gibi büyük kulüplerde oynayarak ailelerini gururlandırmak olduğunu ifade etti.