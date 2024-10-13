3. Lig'de 6. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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3. Lig'de 6. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 6. hafta maçları oynandı. Gruplardaki sonuçlar belirlendi.

13.10.2024 21:46
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Nesine 3. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde 2 ve 3. Grup'ta 6. hafta sona ererken, 1. ve 4. Grup'ta birer müsabaka kaldı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

1. Grup

23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor: 1-0

Kırşehir Futbol- Anadolu Üniversitesi: 1-1

Kemerkent Bulvarspor-Muşspor: 1-1

Kuşadasıspor- Karşıyaka: 0-2

Belediye Kütahyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Bursaspor- Kahramanmaraşspor: 3-0

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Düzce Cam Düzcespor: 0-0

2. Grup

Muğlaspor-Beykoz İshaklıspor: 3-0

Amasyaspor- Balıkesirspor: 2-1

Smart Holding AŞ Çayelispor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Fatsa Belediyespor-Türk Metal 1963: 5-0

Onuksports Kelkit Hürriyetspor- Adıyaman FK: 5-0

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Tire 2021: 0-0

Silivrispor- Nevşehir Belediyespor: 1-0

Uşakspor- İnegöl Kafkasspor: 1-1

3. Grup

Aliağa Futbol- Pazarspor: 0-0

Bayburt Özel İdarespor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-2

Alanya 1221- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-1

Osmaniyespor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

Çorluspor 1947-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0

Karabük İdmanyurdu- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1

52 Orduspor FK- Küçükçekmece Sinopspor: 2-0

Çankayaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

4. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor- Mardin 1969: 0-3

Kolibri Ağrı 1970 Spor- Denizlispor: 1-0

Kırıkkale FK-Sebat Gençlikspor: 2-0

Polatlı 1926 Spor- Niğde Belediyespor: 2-1

Erciyes 38 Futbol SK-Orduspor 1967: 2-1

Edirnespor-Zonguldakspor: 0-1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 3. Lig'de 6. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3. Lig'de 6. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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