Nesine 3. Lig'e 6. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde 2 ve 3. Grup'ta 6. hafta sona ererken, 1. ve 4. Grup'ta birer müsabaka kaldı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
1. Grup
23 Elazığ FK-Ergene Velimeşespor: 1-0
Kırşehir Futbol- Anadolu Üniversitesi: 1-1
Kemerkent Bulvarspor-Muşspor: 1-1
Kuşadasıspor- Karşıyaka: 0-2
Belediye Kütahyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0
Bursaspor- Kahramanmaraşspor: 3-0
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Düzce Cam Düzcespor: 0-0
2. Grup
Muğlaspor-Beykoz İshaklıspor: 3-0
Amasyaspor- Balıkesirspor: 2-1
Smart Holding AŞ Çayelispor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Fatsa Belediyespor-Türk Metal 1963: 5-0
Onuksports Kelkit Hürriyetspor- Adıyaman FK: 5-0
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Tire 2021: 0-0
Silivrispor- Nevşehir Belediyespor: 1-0
Uşakspor- İnegöl Kafkasspor: 1-1
3. Grup
Aliağa Futbol- Pazarspor: 0-0
Bayburt Özel İdarespor-1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-2
Alanya 1221- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 3-1
Osmaniyespor- Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
Çorluspor 1947-10 Numara Sportif Efeler 09: 0-0
Karabük İdmanyurdu- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1
52 Orduspor FK- Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
Çankayaspor-Viranşehir Belediyespor: 1-0
4. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor- Mardin 1969: 0-3
Kolibri Ağrı 1970 Spor- Denizlispor: 1-0
Kırıkkale FK-Sebat Gençlikspor: 2-0
Polatlı 1926 Spor- Niğde Belediyespor: 2-1
Erciyes 38 Futbol SK-Orduspor 1967: 2-1
Edirnespor-Zonguldakspor: 0-1
Son Dakika › Spor › 3. Lig'de 6. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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