3. Lig'de 9. hafta 20 maçla tamamlandı, Denizli İdmanyurdu Karşıyaka'ya 0-6 yenildi - Son Dakika
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3. Lig'de 9. hafta 20 maçla tamamlandı, Denizli İdmanyurdu Karşıyaka'ya 0-6 yenildi

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Nesine 3. Lig'de 9. hafta, 3 grupta oynanan 20 müsabakayla sona erdi. Denizli İdmanyurdu 1959, Karşıyaka karşısında 0-6'lık yenilgi alırken Söke 1970 de Gemlik Sümerbey Futbol'a 1-7 mağlup oldu.

Nesine 3. Lig'de 9. hafta 20 müsabakayla tamamlandı.

Ligde 3 grupta alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Düzce Cam Düzcespor-Tokat Belediyespor: 1-0

Orduspor 1967-Silivrispor: 2-4

Pazarspor-Gölcükspor: 2-2

Karabük İdmanyurdu-Yalova FK 77: 2-3

Küçükçekmece Sinopspor-Büyükçekmecegücü: 2-2

Galataspor-Karadeniz Ereğli 1980: 1-1

2. Grup:

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Alanya 1221: 5-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Bucaspor 1928: 2-1

Bigaspor-Etimesgutspor: 1-0

Bursa Yıldırımspor-Balıkesirspor: 1-1

Denizli İdmanyurdu 1959- Karşıyaka: 0-6

Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Eskişehirspor: 0-5

Söke 1970-Gemlik Sümerbey Futbol: 1-7

3. Grup:

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor: 3-3

Karaman FK-Malatya Yeşilyurtspor: 1-6

Ağrı 1970-Ayos Osmaniyespor: 2-4

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Diyarbekirspor: 2-0

Niğde Belediyespor-Adana Adaletgücüspor: 2-1

1964 Silifkespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

Bitlis 1916 Futbol-Açıkalın Erciyes 38: 4-0

Kaynak: AA
KarşıyakaDenizliFutbolSporSon Dakika

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