3. Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu'ndan şok karar! Ligden çekilip kulübü satıyorlar - Son Dakika
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Spor

3. Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu'ndan şok karar! Ligden çekilip kulübü satıyorlar

3. Lig\'e yükselen Denizli İdmanyurdu\'ndan şok karar! Ligden çekilip kulübü satıyorlar
22.05.2025 18:20
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Şampiyon olarak TFF 3. Lige yükselme başarısı gösteren Denizli İdmanyurdu, başta Denizli Büyükşehir Belediyesi ve olmak üzere hiçbir kurumdan destek göremeyince, şok bir karar aldı. Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, ligden çekilme ve kulübü satma kararı aldıklarını duyurdu.

Denizli 2. Amatör ligden yola çıkıp her türlü zorlukları aşarak 2024-2025 sezonunda TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta şampiyon olarak TFF 3. Lige çıkma başarısını gösteren Denizli İdmanyurdu Güreller spor'da daha şampiyonluk kutlamaları devam ederken, şok bir kararla spor kamuoyunun gündemine düştü.

FUTBOLDAN ÇEKİLME KARARI

Başta Denizli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere hiçbir kişi veya kurumdan destek göremediklerini, kutlamalarda dahi yanlarında kimsenin bulunmadığına dikkat çeken Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, yaşanan gelişmeler üzerine futboldan çekilme kararı aldığını açıkladı.

Zorlu bir süreçten sonra şampiyon olmanın ve Denizli'yi profesyonel ligde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gürel, "Şampiyonluğun ardından büyük umutlar besledik ancak büyük hayal kırıklıkları yaşadık. Bu amatörden profesyonele gelen zorlu süreçte hiçbir kurumu yanımızda göremedik. Hiçbir kurum ya da kişinin yanında olmadan yürüttüğümüz bu mücadele de Denizli'nin bu değerin farkında olmadığını, şampiyonluğu bu şehrin doyasıya sahiplenmediğini ve maalesef yalnız kaldığımızı görüyoruz" dedi.

''DENİZLİ FUTBOLU SAHİPSİZ BIRAKILDI''

Bölgesel Amatör Ligi'nden çıkmanın zor olduğu dönemde çıkılan profesyonel Lig de Denizli'yi takımsız bırakmamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Gürel, "Ancak bizim psikolojik gücümüzün artık takımı daha üst liglere taşımaya yeterli olacak durumda olmadığını ve yönetimi güçlendirme adına yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alınamamasından dolayı şehrin ileri gelen protokol üyelerinin maçlara ve kutlamalara dahi gelmeyip takımı yalnız ve Denizli futbolunu sahipsiz bırakmış olmalarından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz "diye konuştu.

''DENİZLİ BİZİM KIYMETİMİZİ BİLEMEDİ, BIRAKIYORUZ''

Gelişen son olaylardan ve Denizli'yi yöneten seçilmiş ya da atanmış kişi yada kuruluşların ilgisizliklerinden dolayı kulübü satma yada kapatma kararı aldıklarını, artık futbolun içinde olmak istemediklerini belirterek "Denizli bizim kıymetimizi bilemedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

İbrahim Gürel, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu'ndan şok karar! Ligden çekilip kulübü satıyorlar - Son Dakika

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