3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası Manisa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası Manisa'da Gerçekleştirildi

3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası Manisa\'da Gerçekleştirildi

Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası, Manisa Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 30 il ve 110 kulüpten toplam 1850 sporcu katıldı. Turnuvada başarılı olan sporcular madalyalarını aldı.

05.08.2024 14:13  Güncelleme: 14:15
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Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası, 2-3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde Manisa Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 30 il ve 110 kulüpten toplam 1850 sporcu katılım gösterdi.

Manisa ve Türk Karatesinin önemli isimlerinden Murat Eşsiz adına bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Murat Eşsiz Karate Turnuvası sona erdi. Turnuvada başarılı olan sporcular, düzenlenen törenle madalyalarını aldı. Törene Şehzadeler Belediyesi'ni temsilen Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Belediye Başkanvekili Gökay Budak katıldı. Başkan Budak, turnuva sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizi yalnız bırakmayıp organizasyonumuza eşlik eden tüm antrenör, hakem ve sporcularımıza teşekkür ederiz," diyerek emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti.

Turnuva, karate sporunun tanıtımına ve genç sporcuların tecrübelerini artırmalarına katkı sağlarken, Manisa'da sporun ve sporcunun gelişimine de imkan sundu. Şehzadeler Belediyesi'nin destekleriyle yapılan bu tür organizasyonların, gelecekte de devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası Manisa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası Manisa'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
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