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3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor - Son Dakika

3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

23.12.2021 11:28
3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası' heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası' heyecanlı maçlara sahne oluyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren amatör futbol kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 2009 ve 2010 yaş gruplarının yer aldığı turnuvada, minik futbolcular yeteneklerini sergiliyor. Toroslar Belediye Spor, Toroslar Kartal Spor, Kuvayi Milliye Spor, Toroslar Halkkent Spor, Toroslar İdman Yurdu, Mersin Galata Spor, Kadir Efe Spor ve Çelik Spor Kulüplerinin birbirinden çekişmeli maçları, 3 Ocak ruhuna yakışır bir şekilde centilmenlik havasında geçiyor.

Toroslar Belediyesi Osmaniye Semt Sahasında yapılan maçları aileler de yakından takip ederek, çocuklarına destek veriyor. Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ise düzenlenecek bir ödül töreni ile takdim edilecek.

"Minik sporcularımıza başarılar diliyorum"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerimiz ile yeni neslin tarihini daha iyi öğrenip anlamasını istiyoruz. Bu nedenle hazırladığımız birçok tema ve programda kurtuluş mücadelesini günümüze taşımaya çalıştık. 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası ile de amacımız, çocuklarımıza spor ahlakını ve bilincini kazandırmak. Aynı zamanda bu tür etkinlikler dayanışma ve aidiyet duygusunu da ön plana çıkarıyor. Çocuklarımızın sahalarda ter döktüğünü, sporla iç içe olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi. - MERSİN

3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor
3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor
3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor
3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor

Toroslar, Mersin, Futbol, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu Minikler Futbol Turnuvası devam ediyor - Son Dakika Spor


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