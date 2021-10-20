3 puanla tanışamayan Beşiktaş, 91 milyon lirayı kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçmişte yakaladığı başarılarla ülke puanına önemli katkılarda bulunan Beşiktaş, bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Siyah-Beyazlı temsilcimiz gruptaki ilk 3 maçında puan alamadı, yalnızca 1 gol atabildi. Beşiktaş, büyük bir geliri de elinin tersiyle etti.

KAYIP 91 MİLYON TL

Temsilcimiz 2017-18'deki gibi gruba 3'te 3'le başlamış olsaydı kasasına 91 milyon lira koyacaktı. Devler Ligi'ndeki 2.8 milyon euro (30 milyon lira) beraberlik başına 930 bin euro (11 milyon lira) primler, temsilcimizin kasasına girmedi. Devler Ligi'nden gelecek paralarla kadrosunu kuran Beşiktaş'ta gelirin uçması tat kaçırdı.