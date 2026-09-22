3 puanlı 17. Göztepe, 3 sakatını geri kazanıp Eyüpspor deplasmanına çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 puanlı 17. Göztepe, 3 sakatını geri kazanıp Eyüpspor deplasmanına çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 puanlı 17. Göztepe, 3 sakatını geri kazanıp Eyüpspor deplasmanına çıkacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 6 maçta galibiyeti olmayan 3 puanlı 17. Göztepe, milli arada sakat oyuncularına kavuşuyor. Teknik direktör Stoilov, Sundberg, Godoi ve Miroshi'nin döneceğini, Ogün'ün cezasının bittiğini açıkladı; sarı-kırmızılılar sonuncu Eyüpspor'a konuk olacak.

SÜPER Lig'de geride kalan 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp galibiyetle tanışamayan tek takım olan 3 puanlı 17'nci Göztepe'ye milli ara adeta nefes olacak. Avrupa kupaları hedefiyle başladığı, efsane teknik direktörünün adını taşıyan Adnan Süvari Sezonu'nda şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-kırmızılılar adeta kabus gördü. Yıllar sonra adını düşme hattında gören Göztepe'de savunmada yaşanan sakatlıklar ve kaleci tercihi takımın çehresini olumsuz yönde değiştirdi. Sezon öncesi Trabzonspor ile oynanan özel maçta ağır bir sakatlık geçiren yeni transferlerden stoper Sonko Sundberg, 6 maçta da forma giyemedi.

Ardından ligin 2'nci haftasında iç sahada oynanan Gençlerbirliği maçında Allan Godoi ciddi şekilde sakatlandı. Brezilyalı stoper son 4 maçı kaçırdı. Takımın jokerlerinden olan orta saha Novatus Miroshi de yaşanan sakatlıktan ötürü Alanyaspor (D) ve Çaykur Rizespor maçlarında takımı yalnız bıraktı. Göztepe'de sezon başında takımdan ayrılan Polonyalı kaleci Matusz Lis'in de yeri doldurulamadı. Ülkesi Polonya'nın Lech Poznan takımına giden Lis'in yerine gelen Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili ilk haftalardan taraftarla büyük sorunlar yaşadı.

KALECİ KADRO DIŞI KALDI

Ligin 4'üncü haftasında 4-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında ilk yarıda 4 gol birden yiyen ve taraftarın yoğun protestosuna maruz kalan Gugeshashvili, sanal medyasından yaptığı açıklama sonrası disiplinlik oldu ve kadro dışı bırakıldı. Takımın sağ kanat alternatiflerinden Ogün Bayrak da Gaziantep FK maçında gördüğü direkt kırmızı kart sonucu 2 maç ceza aldı. Ayrıca geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan yerli stoperlerden Furkan Bayır da tam olarak iyileşmedi. Daha sezon başında sakatlıklar, cezalılar ve kadro dışı durumlarıyla karşılaşan Göztepe milli araya ummadığı bir şekilde girdi.

STOILOV SAKATLARDAN MÜJDE VERDİ

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise verilen 22 günlük arada sakat oyuncular Sundberg, Godoi ve Miroshi'nin iyileşip takıma döneceğini müjdeledi. Ayrıca Ogün de cezasını tamamladı. Haftalarca defansta alternatifsiz kalan Göztepe'de sakat 3 oyuncunun takıma dönecek olması teknik heyeti şimdiden rahatladı. Stanimir Stoilov, oyuncuların gelişiyle birlikte milli aradan sonra çok daha güçlü bir takım haline geleceklerini söyledi. Göztepe, milli maçların ardından Süper Lig'de sonuncu Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
EyüpsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
Yaşı 86, tarlası 10 dönüm Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor
13:23
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat e-Devlet’te bu kodu olanlar öncelikli
Parasını bekleyen fon yatırımcıları dikkat! e-Devlet'te bu kodu olanlar öncelikli
13:22
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti İşte yerleştiği ülke
Tuba Ünsal hem genç sevgilisini hem de ülkeyi terk etti! İşte yerleştiği ülke
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:31:22. #.0.3#
SON DAKİKA: 3 puanlı 17. Göztepe, 3 sakatını geri kazanıp Eyüpspor deplasmanına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement