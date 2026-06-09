3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası - Son Dakika
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3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası

3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler\'in yeni hocası
09.06.2026 13:54
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Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho oturuyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Portekizli teknik adam, resmi imza töreni için Madrid'e ulaştı. Böylece milli yıldız Arda Güler'in de yeni hocası Mourinho olacak.

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirilmesi için geri sayım başladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Portekizli çalıştırıcı, resmi imza töreni için Madrid'e ulaştı.

3 YILLIK İMZA

Haberde, Mourinho'nun İspanyol deviyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığı ve resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

3 yıllık imzaya gitti! İşte <a class='keyword-sd' href='/arda-guler/' title='Arda Güler'>Arda Güler</a>'in yeni hocası

ARDA GÜLER'İN YENİ HOCASI OLUYOR

Mourinho'nun göreve başlamasıyla birlikte gözler Arda Güler'e çevrildi. Real Madrid formasıyla çıkışını sürdüren milli futbolcu, kariyerinde ilk kez Portekizli teknik adamla çalışma fırsatı yakalayacak.

Futbol dünyasının en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen Mourinho'nun, Arda Güler'in gelişiminde nasıl bir rol üstleneceği merak konusu oldu.

MOURINHO YENİDEN MADRID'DE

Daha önce İspanya'da uzun yıllar görev yapan Mourinho, yıllar sonra yeniden Madrid'e dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın, yeni sezonda Real Madrid'i hem La Liga'da hem de Avrupa'da zirveye taşıması hedefleniyor.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası - Son Dakika
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