30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı - Son Dakika
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Spor

30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı

30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, zaferin gelecekle ilgili olarak kendilerini yönlendirdiğini belirtti. Açılışta 28 amatör futbol takımı mücadele etti.

28.08.2024 10:32  Güncelleme: 10:35
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30 Ağustos Futbol Zafer Kupası açılışında konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bize ilham kaynağı olan o muhteşem zafer hala gelecekle ilgili olarak bizi yönlendiriyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde 11 ve 12 yaş grubu 28 amatör futbol takımının mücadele edeceği 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası açılış seremonisi Uğur Mumcu Stadı'nda yapıldı. Açılışta Başkan Uysal'ın yanı sıra Antalya Amatör Spor Federasyon Başkanı Metin Bulut, Türkiye Faal Hakemler Derneği Temsilcileri, kulüp hocaları ve çok sayıda veli yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılışta Başkan Uysal, "Bize ilham kaynağı olan o muhteşem zafer hala gelecekle ilgili olarak bizi yönlendiriyor" dedi. Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, spor okulları ve altyapı yatırımlarıyla Muratpaşa'da spora ve sporcuya her daim destek verdiklerini dile getiren Başkan Uysal Türkiye'nin her mahallesine spor salonu yapılması gerektiğini söyledi.

İlk maç Uysal'ın düdüğü ile başladı

Yerel ve merkezi hükümetin işbirliği içinde siyaset üstü bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, "Çok ciddi sporcular yetiştirebiliriz. Memleketimizin bir spor politikası olmuş olur. Böyle bir hayalim var çünkü spor zamanı disipline edebilmeyi öğretiyor. Çocuklarımızı daha dikkatini toplayabilir, daha çalışkan, daha verimli, daha intizamlı, daha sağlıklı, daha ufku açık, daha centilmen yapıyor. Daha demokratik davranış geliştirmesini sağlıyor, yeniliklere açık yapıyor, sağlığını koruyor, kötü alışkanlıklardan koruyor. Hem yetişkinler için hem çocuklar için altın yumurtlayan tavuk. 50 yaşını geçen insanlarımızın büyük bir kısmının tansiyon, şeker hastası olduğu Türkiye'mizde en ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bu" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını spora teşvik eden ailelere teşekkür eden Antalya Amatör Spor Federasyon Başkanı Metin Bulut ise, "İnanıyorum ki dünyanın kurtuluşu 'Zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı' sporcu kardeşlerimizin elinde" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Uysal'ın başlama düdüğüyle kupanın ilk maçı oynandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 30 Ağustos Futbol Zafer Kupası Açıldı - Son Dakika

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