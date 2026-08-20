30 Ağustos Zafer Kupası U18 Atletizm Şampiyonası Tamamlandı

Kütahya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası U18 Kulüpler Türkiye Şampiyonası Atletizm Yarışmaları, iki gün süren kıyasıya mücadelelerin ardından tamamlandı.

Genç atletlerin dereceye girebilmek ve şampiyonluk kürsüsünde yer alabilmek için sergilediği azim ve mücadele, yarışlara büyük heyecan kattı. Pistte yaşanan birbirinden çekişmeli mücadeleler, sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilerek başarıları taçlandırıldı.