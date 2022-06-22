30 kişilik grup 50 kilometre pedal çevirdi - Son Dakika
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30 kişilik grup 50 kilometre pedal çevirdi

22.06.2022 15:24

- 30 kişilik grup 50 kilometre pedal çevirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 30 kişilik grup, 50 kilometre pedal çevirdi.

- 30 kişilik grup 50 kilometre pedal çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 30 kişilik grup, 50 kilometre pedal çevirdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgeyi tanıtmak için pedal çevirdi. 50 kilometre pedal çevirdiklerini ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin, "Hakkari il merkezi ve ilçelerini tanıtmak için geziyoruz. Bu hafta farklı bir etkinlikte arkadaşlarla bir araya geldik. 30 kişilik grupla toplam 50 kilometre yol kat ettik" dedi.

Dernek üyesi İslam Gürdal ise sabahın erken saatinde Sabancı İlkokulu önündeki kavşakta grubun bir araya geldiğini ve 50 kilometre bisiklet turu yaptığını belirterek, "Biz bisiklet turu yaparken de bölgenin güzelliklerini yerinde gezdik. İlçe merkezine yakın tüm köyleri gezerek bisikletle 50 kilometre pedal çevirdik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 30 kişilik grup 50 kilometre pedal çevirdi - Son Dakika

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