30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi

Haberin Videosunu İzleyin
30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor\'dan Oulai için rekor bonservis talebi
04.01.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor\'dan Oulai için rekor bonservis talebi
Haber Videosu

Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Inao Oulai için Atalanta'nın 30 milyon euro'luk teklifini reddetti. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcuya 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'nin geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ATALANTA'NIN TEKLİFİNE RET

Trazonspor, Avrupa'dan birçok takımın da takip ettiği Oulai'ye Serie A ekibi Atalanta'nın yaptığı 30 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi. Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli futbolcu için Türk futbol tarihine geçecek bir bonservis belirledi.

İSTENEN RAKAM 50 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Oulai için 50 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Karadeniz devi, Oulai'yi bu rakama satması durumunda genç oyuncu, Süper Lig'de forma giyip bonservisine en yüksek para ödenen isim olacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor'da 10 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.Oulai'nin Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

İtalya Serie A, Atalanta BC, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:38:22. #7.11#
SON DAKİKA: 30 milyon euro reddedildi! Trabzonspor'dan Oulai için rekor bonservis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.