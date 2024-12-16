34'üncü Boğaziçi Karate Şampiyonası İstanbul'da Rekor Katılımla Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

34'üncü Boğaziçi Karate Şampiyonası İstanbul'da Rekor Katılımla Gerçekleşti

34\'üncü Boğaziçi Karate Şampiyonası İstanbul\'da Rekor Katılımla Gerçekleşti

Uluslararası 34'üncü Boğaziçi Karate Şampiyonası, 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul'da, 38 ülkeden 4500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, karate dünyasında önemli bir yere sahip olmakla birlikte Türk karatesi için de yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

16.12.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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ULUSLARARASI 34'üncü Boğaziçi Karate Şampiyonası, rekor katılımla İstanbul'da yapıldı.

Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda 13-15 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 34'üncü Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası, 38 ülkeden 4500 sporcunun rekor katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Şampiyona, 12 tatami üzerinde eş zamanlı olarak düzenlenen müsabakalarla, alanındaki en büyük organizasyon olma başarısını gösterdi.

Açılış töreni 13 Aralık Cuma günü İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın katılımıyla yapıldı. Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü de hazır bulundu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, bu denli büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ve gelecekteki benzer organizasyonlara daha cesaretle bakacaklarını ifade etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, ülke federasyon başkanları, antrenörler, sporcular ve izleyiciler de yer aldı. Özel sporcular Hamit Demir, Ali Emirhan Yeşilyurt ve Ayşegül Reyyan Şimşek'in karate gösterileri, seremoniye renk kattı ve büyük alkış aldı.

Öte yandan açılış seremonisinde Ercüment Taşdemir; Ünal Kılıçarslan ve Ahmet Karadağ'a katkılarından dolayı plaket takdim etti. Nahçıvan Karate Spor Kulübü Başkanı Ebülfeyz Askerov ise Ercüment Taşdemir'e dostluk mesajı içeren özel bir plaket sundu.

ERCÜMENT TAŞDEMİR: TÜRK KARATESİ ADINA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINA TANIKLIK EDİYORUZ

Uzun yıllar hatırlanacak bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Bu şampiyona, yalnızca Türk sporunun değil, dünya karate camiasının hafızalarında uzun yıllar yer edecek bir etkinlik olarak hatırlanacak. Türk karatesi adına yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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