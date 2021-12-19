35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim

Geçen sezonun başında Jose Sosa'yı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra orta sahada 'komutan'sız kalan Trabzonspor, Marek Hamsik'le uçuşa geçti. Sezon başında kadroya katılan tecrübeli futbolcu, genç oyunculara nal toplattı.

KANATTA OYNADI

Marek Hamsik, Nwakaeme'nin yokluğunda ekstra sorumluluk aldı. Çok kez sol kanatta göründü. Orta sahadaki yerini de aksatmadı. Hücumu ve savunmayı organize etti.

ZİRVEYİ GÖRDÜ

Tecrübeli futbolcu 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Hamsik, riskli oynadığı karşılaşmada yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Slovak yıldız, 3 gollük pas ve 1 isabetli şut attı.