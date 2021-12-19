Geçen sezonun başında Jose Sosa'yı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra orta sahada 'komutan'sız kalan Trabzonspor, Marek Hamsik'le uçuşa geçti. Sezon başında kadroya katılan tecrübeli futbolcu, genç oyunculara nal toplattı.
Marek Hamsik, Nwakaeme'nin yokluğunda ekstra sorumluluk aldı. Çok kez sol kanatta göründü. Orta sahadaki yerini de aksatmadı. Hücumu ve savunmayı organize etti.
Tecrübeli futbolcu 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Hamsik, riskli oynadığı karşılaşmada yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Slovak yıldız, 3 gollük pas ve 1 isabetli şut attı.
Son Dakika › Spor › 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi - Son Dakika Spor