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35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi - Son Dakika

35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi

19.12.2021 11:27

Trabzonspor'un sezon başında orta sahasına kattığı Marek Hamsik, Hatayspor maçında zirveye çıktı. Alındığında 'Yaşlı' denilen Hamsik, 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Slovak yıldız pas isabetinde zirveyi gördü.

Geçen sezonun başında Jose Sosa'yı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra orta sahada 'komutan'sız kalan Trabzonspor, Marek Hamsik'le uçuşa geçti. Sezon başında kadroya katılan tecrübeli futbolcu, genç oyunculara nal toplattı.

35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans

KANATTA OYNADI

Marek Hamsik, Nwakaeme'nin yokluğunda ekstra sorumluluk aldı. Çok kez sol kanatta göründü. Orta sahadaki yerini de aksatmadı. Hücumu ve savunmayı organize etti.

35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans

ZİRVEYİ GÖRDÜ

Tecrübeli futbolcu 12.17 km ile sahanın en çok koşan ismi oldu. Hamsik, riskli oynadığı karşılaşmada yüzde 90 pas isabeti yakaladı. Slovak yıldız, 3 gollük pas ve 1 isabetli şut attı.

35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi

Trabzonspor, Fenerbahçe, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 35'lik olduğuna kimse inanmaz! Marek Hamsik'ten olağanüstü performans sergiledi - Son Dakika
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