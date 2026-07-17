İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması heyecanı başladı. Farklı ülkelerden gelen 9 ekip, ilk gösterileriyle İnegöllülere unutulmaz bir şölen sundu.

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 39'uncusunu düzenlediği Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. 13 Temmuz Pazartesi günü yapılan kortejle startı verilen festivalin dördüncü gününde, bir yandan kültür derneklerinin çadır etkinlikleri sürerken bir yandan Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması heyecanı da başladı.

Dernek çadırlarına ziyaret

Perşembe akşamı kameriyeler bölgesinde bir yandan alışveriş ve tanıtım stantlarında etkinlikler sürerken, bir yandan da kültür derneklerinin çadır etkinlikleri devam etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte 3 derneğin çadırını ziyaret etti. Van İl ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kırşehirliler Kültür Derneği ile Kütahyalılar ve Domaniçliler Kültür Derneğine yapılan ziyaretlerde, bu bölgelerin kültürlerine tanıklık edilip eğlenceler izlendi.

Altın Mobilya halk dansları yarışmasında heyecan başladı

Amfi Tiyatroda ise yurt dışından gelen halk dansları ekiplerinin gösterileriyle İnegöllüler unutulmaz bir kültür şölenine tanıklık etti. Festival kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması Perşembe akşamı itibariyle başladı. Halk dansları ekipleri birinci değerlendirme gösterisi kapsamında; Başkurt Özerk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya ve Mısır olmak üzere 9 ayrı ülkeden ekipler sahne alarak gösterilerini sundu. - BURSA