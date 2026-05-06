39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza

39 yaşındaki Hulk\'tan sürpriz imza
06.05.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'u kadrosuna kattı. Hulk, yeni takımı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2021 yılından bu yana Atletico Minerio forması giyen 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 

1.5 YILLIĞINA FLUMINENSE'DE

Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu ile 1.5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı. 

7 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Ayrıca 25 Temmuz itibariyle 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın ikonik 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.

SEZON PERFORMANSI

Brezilya ekibi ile bu sezon 25 maça çıkan Hulk, rakip ağlara 5 gol atarken, takımının 3 golünün de pasını vermeyi başardı. 

ATLETICO MINERIO'DAKİ BAŞARILARI

Atletico Mineiro formasıyla 5 kez Campeao Mineiro şampiyonluğu yaşayan Hulk, ayrıca birer kez de Brezilya Serie A, Brezilya Kupası ve Brezilya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı. 

Fluminense, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:26
Düzcespor’a kayyım atanıyor
Düzcespor’a kayyım atanıyor
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 23:39:15. #.0.4#
SON DAKİKA: 39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.