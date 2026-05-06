2021 yılından bu yana Atletico Minerio forması giyen 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense, 39 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Hulk'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 39 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu ile 1.5 yıllık kontrat imzalandığı açıklandı.
Ayrıca 25 Temmuz itibariyle 40 yaşına basacak olan tecrübeli yıldızın, takımın ikonik 7 numaralı formasını giyeceği duyuruldu.
Brezilya ekibi ile bu sezon 25 maça çıkan Hulk, rakip ağlara 5 gol atarken, takımının 3 golünün de pasını vermeyi başardı.
Atletico Mineiro formasıyla 5 kez Campeao Mineiro şampiyonluğu yaşayan Hulk, ayrıca birer kez de Brezilya Serie A, Brezilya Kupası ve Brezilya Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
Son Dakika › Spor › 39 yaşındaki Hulk'tan sürpriz imza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?