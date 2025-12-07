39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti - Son Dakika
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey\'e veda etti
07.12.2025 23:36
Monterrey'de forma giyen 39 yaşındaki İspanyol yıldız Sergio Ramos, kulüpteki son maçına çıktığını belirterek takımına veda etti. İspanyol yıldız, Avrupa'dan teklif bekliyor.

Dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan 39 yaşındaki İspanyol oyuncu Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti.

"BUGÜN SON MAÇIM"

Meksika Ligi takımlarından Monterrey'in formasını giyen Sergio Ramos, takımınınToluca ile oynadığı maçın ardından TUDN'ye konuşarak kulübüne veda ettiğini açıkladı. Deneyimli oyuncu, "Geçen hafta çok net bir şekilde belirttim, bugün son maçım" dedi.

AVRUPA'DAN TEKLİF BEKLİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre;Monterrey ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona erecek Ramos, futbola devam etmek istiyor. Yıldız oyuncunun, özellikle Avrupa'dan teklif beklediği ve gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde uzun yıllar Real Madrid forması giyen Ramos, Sevilla ve PSG formalarını da giymişti. İspanyol savunmacı, kariyerinde çıktığı 848 maçta 124 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Talip Konyali Talip Konyali:
    COME TO CİMBOM..RAMOS BROTHER... 5 17 Yanıtla
  • Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    come to Galatasaray ???? 1 9 Yanıtla
  • Mertcan Yılmaz Mertcan Yılmaz:
    çocukluğumuzun Real Madrid’in duvarı..:-) 3 2 Yanıtla
  • Semih Aydın Semih Aydın:
    emekli ol otur evinde bidaha dünyaya gelmeyecek sin yada aribistans ğit paraçok orda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
