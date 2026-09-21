4 büyük kulüp milli takımlara 57 futbolcu yollayacak, en çok gönderen Beşiktaş oldu

SÜPER Lig'de dün oynanan karşılaşmaların ardından 3 haftalık milli ara başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 57 futbolcusunu milli takımlara gönderecek.

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 3 haftalık milli ara başladı. 4 büyüklerde forma giyen birçok oyuncu da ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. 4 büyük kulüp arasında milli takımlara en çok futbolcu gönderen takım 17 futbolcuyla Beşiktaş oldu. 4 futbolcusu Türkiye A Milli Takımı'na davet edilen siyah-beyazlılar; Almanya, Panama, Güney Kore, Benin, Belçika, Kosova ve Nijerya'ya 1'er, Fildişi Sahili'ne ise 2 futbolcu gönderdi. Siyah-beyazlılarda ayrıca Türkiye ve Hollanda Ümit Milli Takımları ile Almanya U20 Milli Takımı'na da toplamda 3 oyuncu davet aldı.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA EN ÇOK FUTBOLCU GÖNDEREN TAKIM İSE 6 İSİMLE GALATASARAY

4 büyükler arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'na en çok futbolcu gönderen takım ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten 6 futbolcu, Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna davet edildi. Ayrıca Kolombiya, Macaristan, Gabon, Uruguay, Rusya, Nijerya, Gine Bissau, Portekiz'in yanı sıra Türkiye ve Fransa Ümit Milli Takımlarına da 1'er futbolcu gönderdi.

FENERBAHÇE'DEN 13 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMLARA

Fenerbahçeli 5 futbolcu, A Milli Futbol Takımı'na davet aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca Belçika, Slovakya, Hollanda, Mali, Kosova ve Gana'nın yanı sıra Türkiye ve Sırbistan Ümit Milli Takımlarına 1'er futbolcu gönderdi. Fenerbahçe'de toplamda 13 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarında boy gösterecek.

BORDO-MAVİLİLERDE 11 MİLLİ FUTBOLCU

Trabzonspor'da da 11 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Trabzonsporlu 3 futbolcu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda boy gösterecek. Bordo-mavililer ayrıca Karadağ, Arnavutluk, Mısır Nijerya, Gine-Bissau ve Türkiye Ümit Milli Takımı'na 1'er, Yeşil Burun Adaları'na ise 2 futbolcusunu gönderecek.