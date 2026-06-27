4. Gebze Dağ Bisikleti Kupası Başladı - Son Dakika
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4. Gebze Dağ Bisikleti Kupası Başladı

4. Gebze Dağ Bisikleti Kupası Başladı
27.06.2026 16:29
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Gebze'de düzenlenen yarışta 310 sporcu, farklı kategorilerde mücadele ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4. Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası start aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gebze Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarışlar, Beylikdağı mevkisinde gerçekleştiriliyor.

Yarışlarda yaklaşık 50 kulüpten 310 sporcu mücadele ediyor.

Yarışın ilk gününde master erkekler ve kadınlar (DEAF), 17 yaş altı kadınlar, 15, 13 ve 11 yaş altı erkek ve kadınlar ile 19 yaş üzeri elit erkekler ve kadınlar pedal çeviriyor.

Yarış, yarın elit erkekler ve kadınlar ile genç erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, yarışların, Türkiye Şampiyonası'nın 3. etabını oluşturduğunu söyledi.

Bugün ulusal yarışların yapıldığını, yarın da ulusal ve uluslararası yarışların gerçekleştirileceğini belirten Kocaman, "Bu yarıştan puan alan sporcularımız genel klasman puanlarını artırarak eylül ayında yapacağımız Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk formalarını giymeye hak kazanacaklar. O yüzden genel klasman formaları bu yarışta çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yarışlar, yarın dereceye giren sporculara törenle ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 4. Gebze Dağ Bisikleti Kupası Başladı - Son Dakika

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