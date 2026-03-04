4 golle liderlik! Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi vitesi 5'e taktı - Son Dakika
4 golle liderlik! Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

4 golle liderlik! Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi vitesi 5\'e taktı
04.03.2026 22:20
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Siyah-beyazlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-1'lik skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Michael Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 81. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü 85. dakikada Giannis Papanikolaou'dan geldi Salih Uçan'ın attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

4 golle liderlik! Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi vitesi 5'e taktı

BEŞİKTAŞ LİDER OLARAK ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte 10 puana yükselen Beşiktaş, grubunu lider bitirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çaykur Rizespor ise grubunu 4 puanla tamamlayarak organizasyona veda etti.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY İLE

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, sıradaki maçta ligde lider Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

Son Dakika Spor 4 golle liderlik! Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi vitesi 5'e taktı - Son Dakika

SON DAKİKA: 4 golle liderlik! Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi vitesi 5'e taktı - Son Dakika
