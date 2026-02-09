Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, maç sırasında taç atışı kullanacağı esnada taraftarla selfie çekinerek karşılaşmaya damga vuran anlardan birine imza attı.
2-2'lik karşılaşma devam ederken topu taç atışı için alan Junior Olaitan, tribünlerden gelen isteği geri çevirmedi. Genç futbolcu, oyun durduğu sırada bir taraftarla selfie çekildi. O anlar tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Olaitan'ın bu rahat ve sempatik hareketi kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Beşiktaşlı taraftarlar futbolcunun davranışını "samimi" ve "unutulmaz" olarak yorumladı.
Son Dakika › Spor › Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?