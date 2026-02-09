Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

Beşiktaşlı futbolcu Junior Olaitan, maç sırasında taç atışı kullanacağı esnada taraftarla selfie çekinerek karşılaşmaya damga vuran anlardan birine imza attı.

TAÇ ATIŞI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAREKET

2-2'lik karşılaşma devam ederken topu taç atışı için alan Junior Olaitan, tribünlerden gelen isteği geri çevirmedi. Genç futbolcu, oyun durduğu sırada bir taraftarla selfie çekildi. O anlar tribünlerde ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÜNDEM OLDU

Olaitan'ın bu rahat ve sempatik hareketi kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, Beşiktaşlı taraftarlar futbolcunun davranışını "samimi" ve "unutulmaz" olarak yorumladı.