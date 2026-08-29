4 şutta 2 gol! Rizespor\'dan Gaziantep\'te kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çaykur Rizespor 2-1'lik skorla kazandı.

RİZESPOR'DAN 4 ŞUT VE 2 GOL

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Emrecan Bulut ve 35. dakikada Ali Sowe attı. Ev sahibi ekibin tek golü 90+1. dakikada Zakaria Ariss'ten (K.K) geldi. Rizespor'un 90 dakika boyunca rakip kaleye sadece 4 şut göndermesi dikkat çekti.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN BİR İLK

Öte yandan Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, bu galibiyetle birlikte tarihinde ilk kez ilk iki Süper Lig deplasmanından galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Rizespor, puanını 6'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı. Çaykur Rizespor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Göztepe deplasmanına gidecek.