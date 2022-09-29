SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldı - Son Dakika
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SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldı

29.09.2022 14:30

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldıMuammer İRTEM - Semih ŞAHİN - Mehmet İNAN / İZNİK (Bursa), (DHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında kökbörü maçları yapıldı.

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldı

Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN - Mehmet İNAN/ İZNİK (Bursa), (DHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında kökbörü maçları yapıldı. Türkiye, Kırgızistan'a 9-3 mağlup oldu.

İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında kökbörü maçları yapıldı. İlk maçta Özbekistan ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Özbekistan, 7-1'lik skorla Kazakistan'ı mağlup etmeyi başardı. Günün ikinci ve son maçında ise Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Türkiye ise Kazakistan'a 9-3 mağlup oldu. Karşılaşmaları yaklaşık 2 bin kişi izlerken, kökbörü maçlarının yarın da devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü maçları yapıldı - Son Dakika
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