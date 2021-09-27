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4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı - Son Dakika

4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı

27.09.2021 15:22
4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'nde yapılan yarışmalar sonuçlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali'nde yapılan yarışmalar sonuçlandı. Rumkale'nin eşsiz manzarasında gerçekleşen festivalde dereceye girenler ödüllendirildi. Festivalde Türkiye rekortmeni milli sporcu Yaren Türk, Rumkale'de dalış yaparak nehrin dibinde olan Türk Bayrağı'nı karaya çıkardı.

Bölgenin tarihi dokusunun ve turizm potansiyelinin alternatif etkinliklerle tanıtılması amacıyla bu yıl 4'üncüsü yapılan Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, kıyasıya mücadeleye ev sahipliği yaptı. Su topu, dragon bot ve açık yüzme yarışmalarında 3 branşta yapılan yarışmalarda dereceye giren sporcular açıklandı. Gün boyu süren yarışmalarda başarı yakalayan sporcuların ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan taktim etti. Ödül törenin ardından Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF) Branşı 53 Metre ile Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Yaren Türk, Rumkale'de dalış yaparak nehrin dibine bağlanan Türk Bayrağı'nı alarak karaya çıkardı. Dalışın ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Türk, "Bayrağımızı en dibinden karaya çıkardık. Bayrağımızı en yükseğe çıkartmaya devam edeceğiz" dedi.

Festivalde yapılan Dragon Bot Yarışmaları'nda 20 takım ile sıralama, grup elemeleri, çeyrek final, yarı final ve final yarışları olmak üzere toplam 14 yarış düzenlendi. Yarışmalar sonucunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı birinci olurken onu İstanbul'dan katılan Kaptan Demirbilek takip etti. İstanbul'dan katılan diğer bir takım olan Golden Horn ise yarışmayı 3'üncü olarak tamamladı. Su Topu Müsabakaları'nda ise 4 kadın ve 4 erkek takım katıldı. Kadınlar kategorisinde Şehitkamil Blediyesi birinci, Dolphin Spor Kulübü ikinci, Olimpik Kulaçlar ise müsabakaları 3'üncü olarak tamamladı. Erkekler Kategorisinde ise Şehitkamil Belediyesi birincilik kupasını kaldırırken, ikinci Olimpik Kulaçlar oldu. Dolphin Spor Kulübü ise festivalin bu branşını üçüncü olarak tamamladı.

Rumkale'de gerçekleşen açık su yüzme yarışları, 800 metre ve 2021 metre olmak üzere 2 kategoride düzenle Kutlar ise üçüncü olarak yarışmayı tamamlarken, 800 metre kadınlar kategorisinde Rana Barazi birinci, Nisa Çoşkun ikinci, Belinay Şengül üçüncü oldu. 2021 metre erkekler 13-14 yaş kategorisinde ise Aybars Akay birinci, Mehmet Bulut ikinci, Yiğit Taşdoğan üçüncü; 2021 metre 15-16 yaş kategorisinde, Yusuf Balaban birinci, Toprakcan Şahin ikinci, Kaan Efe Kaya üçüncü; 2021 metre erkekler 17-18 yaş kategorisinde Barış Şahin birinci, Talha Eryılmaz ikinci, Kaan Kara üçüncü; 2021 metre erkekler 19-20 yaş kategorisinde Sefa Fidan birinci, Yaman Kalala ikinci, Salih Kaya üçüncü; 2021 metre Erkekler 30 yaş ve üstü kategorisinde Murat İşçi birinci, Sami Benni ikinci, Selçuk Büyükmehmetoğlu üçüncü; 2021 metre kadınlar 13-14 yaş kategorisinde Cemrenaz Karabıkcı birinci, İrem Kalem ikinci, İdil Erkan üçüncü; 2021 metre Kadınlar 15-16 yaş kategorisinde Elif Yaren Konaç birinci, Büşra Balaban ikinci, Dicle Sertpolat üçüncü; 2021 kadınlar 17-18 yaş kategorisinde Ekin Tuğ birinci; 2021 metre Kadınlar 19-29 yaş kategorisinde Yonca Şeval Erdem birinci, Esmanur Yılmaz ikinci, Gizem Arık üçüncü; 2021 metre kadınlar 30 yaş ve üstü kategorisinde Lütfiye Kaya birinci oldu.

"Bayrağımızı en yükseklere çıkarmaya devam edeceğiz"

Ödül törenin ardından Rumkale'de dalış gerçekleştiren Yaren Türk, "Öncelikle bu güzel organizasyona davetlerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ederim. Bir Gaziantepli olarak ve Türkiye rekortmeni olarak buraya dalışa gelmek gerçekten gurur vericiydi. Rumkale'nin eski hali ile yeni hali arasında çok büyük fark var. Su sporlarına elverişli bir yer. Özellikle dalış sporuna çok elverişli. Batık caminin bulunduğu alana da yakın zamanda organizasyon yaparak orayı da kalkındırmaya çalışacağız. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben 2 gün önce Antalya Kaş'taydım ve çok açık bir yer olduğu için dalgalı bir yerdi. Tabi denizle burası kıyaslanamaz ama buranın dalışa çok elverişli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü su çok durağan ve sıcaklığı gayet ideal. Bayrağımızı suyun en dibinden çıkardık ve en yükseklere çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı
4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı
4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı
4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı
4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı
4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Su Sporları, Gaziantep, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 4'üncü uluslararası Rumkale su sporları festivali sonuçları açıklandı - Son Dakika Spor


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