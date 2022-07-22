40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak

Geçtiğimiz sezon Barcelona?'ya geri dönen sağ bek Dani Alves'ın yeni adresi Meksika Ligi oldu. RMC Sport'ta yer alan haberde, Dani Alves'in UNAM Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken kulübün sosyal medya hesabından, "Dani, seni bekliyoruz" başlıklı bir video yayınlandı.

GEÇEN SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Alves geçtiğimiz sezon La Liga'da 14 maça çıkarken 1 gol ile 3 asist kaydetti. Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Dani Alves, milli formayla 125 maçta görev yaptı.