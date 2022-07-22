40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak - Son Dakika
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40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak

22.07.2022 14:10

Barcelona'da ikinci dönemi de sona eren 39 yaşındaki Daniel Alves'in Meksika Ligi ekiplerinden Unam Pumas ile 1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Barcelona?'ya geri dönen sağ bek Dani Alves'ın yeni adresi Meksika Ligi oldu. RMC Sport'ta yer alan haberde, Dani Alves'in UNAM Pumas'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edilirken kulübün sosyal medya hesabından, "Dani, seni bekliyoruz" başlıklı bir video yayınlandı.

GEÇEN SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Alves geçtiğimiz sezon La Liga'da 14 maça çıkarken 1 gol ile 3 asist kaydetti. Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Dani Alves, milli formayla 125 maçta görev yaptı.

Brezilyalı yıldız Dani Alves yola devam dedi! Yeni kulübüne imzayı atıyor
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Meksika Ligi, Dani Alves, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak - Son Dakika
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