40 yaşındaki Mathieu Valbuena, Yunanistan\'a geri döndü

Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen 40 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sürpriz bir transfere imza attı.
Yunan devi Olympiacos, eski futbolcusu Mathieu Valbuena'yı kadrosuna kattı. Fransız futbolcu, Yunan ekibi ile 1yıllık sözleşme imzaladı. Valbuena'nın gelecek sezon Yunan ekibinin B takımında forma giyeceği belirtildi.
Olympiacos formasıyla 150 maça çıkan Valbuena, bu maçlarda 18 gol attı ve 43 asist yaptı.
Fenerbahçe formasını da 71 maçta giyen yıldız oyuncu, 12 gol ve 24 asistlik performans sergilemişti.
