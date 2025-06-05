UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz, 2-1'lik skorla kazandı.
Mücadelede ilk yarı, golsüz eşitlikle tamamlanırken, 48. dakikada Almanya, Florian Wirtz'in attığı golle 1-0 öne geçt.Portekiz'de geri dönüşün ateşini Francisco Conceiçao yaktı. Yıldız isim, 63. dakikada harika bir golle skoru 1-1'e getirdi. Konuk ekip galibiyet golünü ise yıldızı Ronaldo ile buldu. Dakika 68'de sahneye çıkan Ronaldo, kariyerindeki 937. golü atarak takımına galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla birlikte Portekiz, adını finale yazdıran taraf oldu. Almanya ise turnuvaya veda etti. Portekiz finalde, İspanya-Fransa eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final maçı ise 8 Haziran Pazar günü oynanacak.
Son Dakika › Spor › 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor! Ülkesini finale taşıdı - Son Dakika
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