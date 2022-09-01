42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu - Son Dakika
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42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu

01.09.2022 08:33
42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu

2008-2011 yılları arası Fenerbahçe formasını terleten 42 yaşındaki İspanyol golcü Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, 42 yaşında yeni takımına transfer oldu. İspanyol santrfor, sezon sonuna kadar İspanya 6. lig ekibi UD Algaida ile anlaşmaya vardı. Daniel Güiza'nın imzası UD Algaida tarafından kısa bir süre önce açıklandı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 50 bin euro olarak gösteriliyor.

454 MAÇTA 149 GOL ATMA BECERİSİ GÖSTERDİ

Xerez altyapısında yetişen Daniel Güiza daha sonra sırasıyla Dos Hermanas, Mallorca, Huelva, Barcelona B, Ciudad Murcia, Getafe, Fenerbahçe, Johor DT, Cerro Porteno, Cadiz ve Sanluqueno'da forma giydi. Daniel Güiza kariyeri boyunca 149 gol ve 35 asist üretti.

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SON DAKİKA: 42 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya 6. lig ekibi UD Algaida'ya transfer oldu - Son Dakika
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