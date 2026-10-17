43. Kocaeli Rallisi\'nde 80 sporcu İzmit\'te 111 kilometrelik parkurda yarışıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. ayağı olan 43. Kocaeli Rallisi'nin startı dün İzmit Milli İrade Meydanı'nda verildi. 80 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda pilotlar, İzmit, Kandıra ve Derince sınırlarındaki 9 özel etapta toplam 111 kilometrelik parkuru tamamlamak için yarışıyor.

Sezonun 6. ayağı olan 43. Kocaeli Rallisi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü iş birliğinde 16-18 Ekim tarihleri arasında Kocaeli'nin eşsiz doğasında düzenleniyor. Toprak karakterli etaplarda 80 sporcu direksiyon başında toplam uzunluğu 111 kilometre olan 9 özel etapta mücadeleleriyle Türkiye'nin en iyi pilotu olmak için tüm yeteneklerini sergiliyor. Ralli merkezi ve servis alanı olarak TOSFED Körfez Yarış Pisti'nin kullanılacağı şampiyonada bugün ekipler seyirci özel etabında yarışıyor. İzmit-Kandıra-Derince sınırları içerisinde gerçekleştirilecek yarışların ardından ekipler pazar günü Milli İrade Meydanı'ndaki finiş podyumuna ulaşarak ralliyi noktalayacak.