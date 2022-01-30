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45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! - Son Dakika

45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!

30.01.2022 14:19

Fenerbahçe'nin sezon başında 1.6 milyon euroya kadrosuna kattığı Burak Kapacak, Süper Lig ekibi Rizespor'a gidiyor. Burak, Fransız ekibi Bordeaux'a gidecek devreye giren Fenerbahçe, genç futbolcuya sadece 45 dakika süre verdi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin Bordeaux'a imza atacakken araya girip aldığı Burak Kapacak için yolun sonu göründü. Yaklaşık 1.6 milyon euro maliyetle kadroya katılan Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu.

45 dakikayı değerlendiremedi! Fenerbahçe, Burak Kapacak'ı Süper Lig ekibine yolluyor

GERİYE GİDİYOR

Vitor Pereira'nın hiç şans vermediği Burak, bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki Afyon maçında 45 dakika süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu, 45 dakikalık şansı değerlendiremedi. Ritmini iyice kaybeden genç futbolcunun gelişimi kalması halinde zor gözüküyor.

GARANTİ İSTİYOR

Fenerbahçe, Rizespor'a Burak'ı kiralık göndermek istiyor ancak oynama garantisi de talep ediyor. Rizespor cephesinin vereceği yanıt merak konusu oldu.

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Burak Kapacak, Fenerbahçe, Bordeaux, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! - Son Dakika
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