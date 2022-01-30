45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!

Sezon başında Fenerbahçe'nin Bordeaux'a imza atacakken araya girip aldığı Burak Kapacak için yolun sonu göründü. Yaklaşık 1.6 milyon euro maliyetle kadroya katılan Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu.

GERİYE GİDİYOR

Vitor Pereira'nın hiç şans vermediği Burak, bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki Afyon maçında 45 dakika süre aldı. 22 yaşındaki futbolcu, 45 dakikalık şansı değerlendiremedi. Ritmini iyice kaybeden genç futbolcunun gelişimi kalması halinde zor gözüküyor.

GARANTİ İSTİYOR

Fenerbahçe, Rizespor'a Burak'ı kiralık göndermek istiyor ancak oynama garantisi de talep ediyor. Rizespor cephesinin vereceği yanıt merak konusu oldu.