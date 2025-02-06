45. Trabzon Yarı Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı

Spor

Bu yıl 45. kez düzenlenecek Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nun basın toplantısı gerçekleştirildi.

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 'Her Adımda Barışa Koş' mottosuyla 23 Şubat Pazar günü 45. kez düzenlenecek. Organizasyonun basın toplantısı, İstanbul'da bulunan Sepetçiler Kasrı'nda yapıldı. Toplantıya Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi katıldı.

Ahmet Metin Genç: "15 ülkeden kayıtlar aldık"

Trabzon'un kadim uygarlıklara 4 bin yıllık ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu belirten Ahmet Metin Genç, "Tarih, kültür ve sanat şehri aynı zamanda sporun merkezi olan bir şehri. Spor ve Trabzon denince Trabzonsporumuz geliyor. Çok önemli değerler kazandırmış güzide bir kulübümüz. Trabzon aynı zamanda sporun bütün çeşitliliklerine ve altyapısında sahip bir şehir. Olimpik altyapısı olan da bir şehir. 2007 yılında Avrupa Yaz Oyunları, 2011 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatları yapıldı. 2016 yılında Gymnasiade Oyunları yapıldı. Geçen yıl Paten Futbolu Dünya Kupası yapıldı. Trabzon, bunlara ev sahipliği yapmış, olimpik altyapısı olan bir şehir. 24 Şubat'ta Uluslararası Yarı Maratonu'nu yapacağız. Trabzon'da, İstanbul Maratonu gibi önemsiyoruz. Spor turizmiyle beraber hem ülkemize hem şehrimize ekonomik anlamda da katkısı olsun istiyoruz. Gençlerimizin sağlıklı yaşamına da katkı sağlamak istiyoruz. Şehrimizin tanımı, ülkemizin tanıtımı ve farkındalıklarla da gençlerimizi sporla ve sağlıklı yaşamla da buluşturmak istiyoruz. Bu organizasyonu layıkıyla şehrimizde gerçekleştirmek istiyoruz. Trabzon Yarı Maratonu, Türkiye'de İstanbul Maratonu ile beraber en eski maraton. Yarı maratonumuzu da tam maratonuna doğru çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle toplantımızı, İstanbul'da yapmak istedik. Bu organizasyonumuza, 15 ülkeden kayıtlar aldık. Önemli oranda talep var. Parkur anlamında, Trabzon parkuruyla en düz parkurlardan birine sahibimiz. Kayıt gelirleri; Yeşilay, Türkiye Atletizm Vakfı ve UNICEF'e bağışlayacağız. Bugün 6 Şubat, 100 yılın afetini yaşadığımız, özellikle bir bölgemizi komple etkileyen, 53 bin 837 canımızı bizden ayıran afetin de yıl dönümü. Bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Trabzon şehrinin tarih boyunca önemli sporcular çıkarttığını ve çıkartmaya da devam edeceğini dile getiren Erkut Çelebi de, "Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük pay bakanlığımız nezdindeki çalışanlar ve Büyük Şehir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Büyük Şehir Başkanımız, Trabzon'un tanıtımı konusunda bize liderlik yapıyor. Bu konularda elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Metin Genç: "Trabzon spor şehri"

Trabzon'un, spor şehri olduğunu vurgulayan Ahmet Metin Genç, "45. defa aynı yarışmayı yapmak büyük bir başarı. Dünyada sayılı yarı maratonlarından biri. Trabzon'da çok enteresan bir şey var, yarı maratonun dışında çeyrek maratonu yapılıyor. Federasyon olarak bu tarz yarışlara önem veriyoruz. Bu yarışmaların, Türkiye'deki sporun birleştiriciliği, barışa katkısını ve toplumu kötü alışkanlarında kurtarmayla ilgili olan motivasyonu arttıracağına inanıyoruz. Trabzon Yarı Maratonu bizim için çok değerli. Bunu maratona çevirmek istiyoruz. Maraton yarışlarında olan en önemli şey başlangıçla, bitiş arasında 40 metreden bir irtifa olamıyor. Bu maratonu global takvime ekledik. Bununla birlikte dünyanın her yerinden yarışmacılar gelmeye başladı. İstanbul'un en büyük handikabı köprüden başlaması. Sporcular yokuşla bitiyor. Bunu Trabzon'da yaşamayacağız. Sevilecek ve insanların takdir edeceği bir parkur olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Hacı Osman Hökelekli: "Maratonlar şehrin dinamiklerini harekete geçiren önemli faaliyetlerdendir"

Trabzon Yarı Maratonu'nun, uluslararası anlamda önemli bir etkinlik olma yolunda ilerlediğini söyleyen Hacı Osman Hökelekli, "Maratonlar sadece bireysel etkinlikler değil, şehrin dinamiklerini harekete geçiren önemli faaliyetlerdendir. Bu potansiyeli değerlendirerek, şehrimizi uluslararı alanda hak ettiği yere taşımak için yarı maratona önem veriyoruz. Trabzon her sene 1 milyon üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir şehir. Anadolu'nun bir şehirde spor maratonunun 45.'sini düzenlemek büyük bir mesele. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatanlarımıza Allah rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Enes Eminoğlu: "Trabzon Yarı Maratonu'nun 45. defa yapılması çok kıymetli"

Enes Eminoğlu ise Trabzon Yarı Maratonu'nun çok önemli bir organizasyon olduğunu aktararak, "Trabzon denince aklımıza birçok şey geliyor. Trabzon aynı zamanda spor şehri. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 81 il içerisinde büyük pay alan bir şehir Trabzon. Birçok uluslararası spor etkinliğe ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Bu organizasyonun 45. defa yapılması çok kıymetli. Maratonda sadece spor yok, Trabzon'a özgü olan yan etkinlikler de var. Sosyal sorumluluk projesi var. 2 bin 500 sporcu katılacak. 10 bin üzerinde misafirimizi, Trabzon'da misafir etmek, organizasyona yan faydaları var. Osman Aşkın bak da gelmek istiyordu fakat kabine toplantısından sonra 6 Şubat vesilesiyle hem Cumhurbaşkanımız hem de tüm bakanlarımız sahadalar. Selamlarını ilettiler. 53 bin üzerindeki deprem şehitlerimize rahmet yad ediyoruz. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim sporun ve gençlerin yanında olduğumuzu vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Toplantının ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

4 kategoride koşular yapılacak

Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda; 21 K Yarı Maratonu, 10 K Koşusu (Çeyrek Maraton), 3.7 K Halk Koşusu ve 1 K Çocuk Koşusu yapılacak. Kayıtlar, 18 Şubat 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar devam edecek. - İSTANBUL