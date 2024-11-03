46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı - Son Dakika
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Spor

46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.

03.11.2024 14:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı.

Altunizade'den başlayıp, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu.

Köprünün üzerinde bol bol fotoğraf çektirip İstanbul Boğazı'nın tadını çıkaran katılımcılar, Beşiktaş sapağından ayrılıp Barbaros Bulvarı'nı geçti ve Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nın önünde parkuru tamamladı.

Koşuya Türk bayraklarıyla katılan binlerce katılımcı Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı. Bazı vatandaşlar ailece katıldığı koşuda, köprü üzerindeki anlarını fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirdi.

Filistin'e destek

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Filistin'e de destek verdi.

İsrail'in soykırıma varan saldırılarına tepki gösteren vatandaşlardan Mehmet Arslan, Filistin'deki katliamın durması gerektiğini belirterek, "Dünyanın birçok yerinde savaş var. Bu savaşların durması gerekiyor. Savaşın bittiği yerde bolluk ve bereket olur. Bu dünyanın nimetleri hepimize yeter. Bir an önce bu savaş bitsin." ifadelerini kullandı.

Görme engellilerden mesaj

Halk koşusunda yer alan Eğitimde Görme Engelliler Derneği temsilcileri, topluma mesaj yolladı.

Müzikle ilgilendiklerini vurgulayan dernek katılımcıları, "Engelli vatandaşlarımız mutlaka ilgilenecekleri bir uğraş bulmalı. Biz müzik yapıyoruz. Herkesi sosyalleşmeye davet ediyoruz. Bugün hep birlikte maratona katıldık, sesimizi duyurduğumuz için mutluyuz." açıklamasını yaptı.

Murat Aksu: "Kız öğrencilerimize katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Yarışın startını veren isimlerden Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, köprüyü geçerken AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Engelliler Spor ve Yardım Vakfı (TESYEV) için yarışa katıldıklarını vurgulayan Aksu, şunları söyledi:

"Kız öğrencilerimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Rahmetli Yavuz Kocaömer'in açtığı yolda ilerliyoruz. Paralimpik sporcularımız da burada. Paris'te 28 madalya kazandılar. 20 yılda bu noktaya gelinmesi çok önemli. Şimdi öncelikli hedefimiz 2028, ardından 2032 ve 2036. Çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 46. İstanbul Maratonu'nda halk koşusu yapıldı - Son Dakika

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