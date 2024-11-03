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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşu yapıldı.

Altunizade'den başlayıp, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçilen İstanbul Maratonu'nda kurumsal koşuda birçok şirket, dernek ve vakıf yer aldı.

Spor İstanbul tarafından kurumsal yarış için 15 bin kişilik kota açıldı. Yoğun talebin ardından 3 bin kota daha açılırken, yarışta 18 binin üzerinde katılımcı yer aldı.

Kurumsal yarış, yoğun katılım dolayısıyla 3 farklı startla başlatıldı.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu ve AA çalışanı Hasan Hüseyin Kul, yarışı üçüncü sırada bitirmeyi başardı.