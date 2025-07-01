46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı

Bünyan Belediyespor, buruk bir şampiyonluk yaşadı. İkinci Küme Play-Off finalinde Erciyes İdmangücü'ü 4-3 yenerek şampiyon olan Yeşil-beyazlı takımın Kaptanı Nurettin Batar maç sonu futbolu bıraktı.

30 YILLIK KARİYERİNİ NOKTALADI

Karşılaşma sonrasında sahayı takım arkadaşları ve taraftarlarının omuzunda terk eden tecrübeli oyuncu; 30 yıllık aktif futbol hayatına nokta koymuş oldu.

'EN BÜYÜK HAYALİM OĞLUMLA OYNAMAKTI'

Duygu anlar yaşayan 46 yaşındaki oyuncu, "Futbola 94 yılında Bünyan Belediyespor'da başladım. Eğrisöğüt Yaylaspor, Güneşspor, Gaziosmanspor, Sosun Birlikspor, Anayurt Finalspor, Ambar Kızılırmakspor formaları giydikten sonra yeniden Bünyan Belediyespor'a döndüm. En büyük hayalim oğlum Furkan ile aynı takımda futbol oynamaktı. Çok şükür Allah o günü bana nasip etti. Futbola başladığım Bünyan Belediyespor'da oğlumla beraber şampiyonluk yaşayarak 46 yaşında amatör liglere veda ediyorum" dedi.

OMUZLARDA TAŞINDI

Son sezonunda tüm maçlarda ilk on birde görev alan Nurettin Batar, omuzlarda sahayı terk ettiği şampiyonluk maçında hem sevinç hem de futbolu bıraktığı için burukluk hissettiğini de sözlerine ekledi.