5 ayda yaşadıkları canına tak eden Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor - Son Dakika
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5 ayda yaşadıkları canına tak eden Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor

23.05.2023 15:05

Sene başında Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 5 ayın ardından ayrılık kararı aldı. Kulübün modernlikten uzak, altyapıların yetersiz olmasından dert yanan Portekizli yıldızın, Avrupa'ya dönmek istediği bildirildi.

Manchester United'dan ayrılığı sonrası rekor ücrete Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılık kararı aldı.

5 AY SONUNDA AYRILIK AŞAMASINA GELDİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, sene başında imza attığı Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 5 aylık sürecin sonunda kulübün modernlikten çok uzak olmasından dert yanan Portekizli yıldız, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

5 ayda gördükleri canına tak etti! Ronaldo, Suudi Arabistan'dan apar topar ayrılıyor

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

2.5 yıl için toplam 500 milyon euroluk sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, haklı bir sebep olmadan sözleşmesini feshederse Al Nassr'a tazminat ödemek zorunda kalacak.

5 ayda gördükleri canına tak etti! Ronaldo, Suudi Arabistan'dan apar topar ayrılıyor

15 GOLE KATKI VERDİ

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu sezon 17 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 13 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.

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5 ayda gördükleri canına tak etti! Ronaldo, Suudi Arabistan'dan apar topar ayrılıyor 5 ayda gördükleri canına tak etti! Ronaldo, Suudi Arabistan'dan apar topar ayrılıyor

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Mundo Deportivo, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5 ayda yaşadıkları canına tak eden Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor - Son Dakika


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