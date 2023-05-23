5 ayda yaşadıkları canına tak eden Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılıyor

Manchester United'dan ayrılığı sonrası rekor ücrete Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'dan ayrılık kararı aldı.

5 AY SONUNDA AYRILIK AŞAMASINA GELDİ

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo, sene başında imza attığı Al Nassr'dan ayrılmak istiyor. Suudi Arabistan ekibinde geçirdiği 5 aylık sürecin sonunda kulübün modernlikten çok uzak olmasından dert yanan Portekizli yıldız, yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA KALABİLİR

2.5 yıl için toplam 500 milyon euroluk sözleşmeye imza atan Cristiano Ronaldo, haklı bir sebep olmadan sözleşmesini feshederse Al Nassr'a tazminat ödemek zorunda kalacak.

15 GOLE KATKI VERDİ

Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu sezon 17 maça çıktı. Portekizli yıldız, bu karşılaşmalarda takımına 13 gol ve 2 asistlik katkı yaptı.