5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Başlıyor - Son Dakika
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Spor

5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Başlıyor

5\'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül 2025'te 'Soğanlı Vadisi' temasıyla 5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nu düzenleyecek. 21K ve 10K parkurlarında gerçekleşecek yarışlara kayıtlar başladı.

26.04.2025 13:56  Güncelleme: 13:59
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 Eylül 2025'te 'Soğanlı Vadisi' temasıyla koşulacak. 21K ve 10K parkurlarında gerçekleşecek yarışlar için kayıtlar başladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti sporla buluşturmayı ve sporun yaygınlaşmasını sağlamayı bir öncelik olarak görüyor. Bu kapsamda, 'Altın Bayrak' ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri, 21 Eylül 2025 tarihinde, 5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl, Soğanlı Vadisi'nin büyüleyici doğası temasıyla düzenlenecek olan yarı maraton, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan maraton, 21K, 10K ve halk koşusu parkurlarında sporcuları bekliyor. Geçmiş yıllarda Kültepe, Erciyes, Mimar Sinan ve Koramaz Vadisi gibi temalarla koşulan yarı maraton, her yıl Kayseri'nin kültürel mirasını spor aracılığıyla dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Bu yılki tema, Kapadokya'nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi olacak. Avrupa Spor Şehri Kayseri'de düzenlenen organizasyon, şehri uluslararası spor camiasında daha da tanınan bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. 2024 yılında 13 farklı ülkeden 250 yabancı sporcunun katıldığı maratona, sporseverlerin ilgisi de büyük olmuştu. 21 Eylül 2025'te saat 08.00'da başlayacak olan 5'inci Kayseri Yarı Maratonu'nda yerini almak isteyenler için 21K ve 10K kayıtları başladı. Kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com sitesi üzerinden yapılıyor.

Katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri'nin tanıtımını yapacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 5'inci Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Başlıyor - Son Dakika

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