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5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi - Son Dakika

5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi

12.12.2021 21:57
5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi

Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası tamamlandı.

Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası tamamlandı.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Türkiye Judo Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Judo İl Temsilciliği tarafından Site Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Kazakistan ve Özbekistan'ın yanı sıra 23 ilden 751 sporcunun katıldı.

Turnuvada, minikler erkek kategorisinde 26 kiloda Valikhanov Babakhan, 30 kiloda Zhakıbek Ibrakhım, 34 kiloda Muhammet Yusuf Ateş, 38 kiloda Emrullah Yekta Çil, 42 kiloda Hüseyin Hakyol, 46 kiloda Utku Özöyüdücü, 50 kiloda Kris Erzaman, 55 kiloda Bedirhan Baş, 60 kiloda Abdulbaki Çam, +60 kiloda Mustafa Can Özdemir, minikler kadınlar ise 24 kiloda Ayşe Narin Baykan, 28 kiloda Ahsen Yıldırım, 32 kiloda Sima Yıldırım, 36 kiloda Ayşe Nur Boşküp, 40 kiloda Ezgi Topçu, 44 kiloda Ayşe Naz Tosun, 48 kiloda Sedef Sena Uluçam, 52 kiloda Duru Yılmaz, 57 kiloda Berra Topaloğlu ve +57 kiloda Ayşe Minel Tepe birinciliği elde etti.

Süper minikler erkek kategorisinde 23 kilo Emir Ensar Demirci, 26 kiloda Melik Tunay Aldemir, 30 kiloda Semih Sohtorik, 34 kiloda Mokhmad Salakh Sirioğlu, 38 kiloda Demir Atakan, 42 kiloda Görkem Keklik, 46 kiloda Memduh Doruk Tekcan, 50 kiloda Yiğit Halil Sezen, + 50 kiloda Arsima Alen Aktan, kadınlarda 22 kiloda Beren Yalçın, 25 kiloda Hazal Güler, 28 kiloda Yağmur Kırdar, 32 kiloda Tuba Akın, 36 kiloda Behice Çöntek, 40 kiloda Aleyna Şeker, 44 kiloda Ecrin Koç, 48 kiloda Esma Nur Özcan ve +48 kiloda Rabia Gül Akan birinci oldu.

Yıldızlar erkek kategorisinde 34 kiloda Mehmet Güneş, 38 kiloda Gökhan Sezgi, 42 kiloda Osman Canpolat, 46 kiloda Yakup Bilal Ocak, 50 kiloda Can Emirhan Esenboğa, 55 kiloda Ömer Lütfü Özkalay, 60 kiloda Emre Öztekin, 66 kiloda Arda Aydın, 73 kiloda Ömer Hökelek, +73 kiloda Mahmutcan Maden, kadınlarda 32 kiloda Leyla Hazal Kandemir, 36 kiloda Katibe Baykan, 40 kiloda Elif Toruk, 44 kiloda Şevval Erdoğmuş, 48 kiloda Ceylin Nisa Dalkara, 52 kiloda Eda Kahveci, 57 kiloda Fulya Ergen, 63 kiloda Ervanur Efe ve +63 kiloda Irmak Ceylin Güçtekin turnuvayı ilk sırada tamamladı.

Ümitler erkek kategorisinde 50 kiloda Arda Taha Yavuz, 55 kiloda Tunahan Dinç, 60 kiloda Hilmi Mucık, 66 kiloda Emre Yazgan, 73 kiloda Melih Topçu, 81 kiloda Cuma Çiçek, 90 kiloda Atilla Dinç, +90 kiloda Mehmet Ali Akıncı, kadınlarda 40 kiloda Zilan Ertem, 44 kiloda Gülşen Tanrıkulu, 48 kiloda Gizem Dinçer, 52 kiloda Ayşe Naz Özdemir, 57 kiloda Reyhan Oğuz, 63 kiloda İlayda Akçagün, 70 kiloda Belinay Beyza Gökkaya ve +70 kiloda Yağmur Yılmaz birinciliği elde etti.

Turnuva sonunda düzenlenen törenle sporcular madalyaları aldı.

5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi
5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi

Zonguldak Valiliği, Özbekistan, Zonguldak, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 5. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor


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