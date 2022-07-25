500 pehlivan er meydanında mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

500 pehlivan er meydanında mücadele edecek

25.07.2022 12:11
500 pehlivan er meydanında mücadele edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile yağlı pehlivan güreşleri düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile yağlı pehlivan güreşleri düzenleyecek. 43'ü başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan, Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde mücadele edecek. Kırkpınar pehlivanlarını Denizli'de ağırlayacaklarını belirten Başkan Zolan ve Başkan Örki, ücretsiz organizasyona tüm hemşerilerini davet etti.

Denizli'de sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile dev bir organizasyona daha imza atacak. Geleneksel spor dallarından biri olan yağlı pehlivan güreşleri "Denizli Yağlı Güreşleri" adıyla gerçekleştirilecek. 31 Temmuz 2022 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) saat 11.00'de başlayacak ve gün boyu devam edecek "Denizli Yağlı Güreşleri"ne Türkiye'nin önde gelen pehlivanları katılacak. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan pehlivanlardan Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz, Osman Aynur VE Mustafa Taş'ın yanı sıra 500 pehlivan güreşçi şampiyon olabilmek için kıyasıyla mücadele edecek. Türk kültürünün en önemli geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş etkinliğine katılım ücretsiz olacak.

Başkan Zolan ve Başkan Örki'den davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 31 Temmuz 2022 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek "Denizli Yağlı Güreşleri" organizasyonuna tüm hemşehrilerini davet etti. Ata sporu olan yağlı güreşlerin Denizli'de gerçekleştirilmesinden büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Katılımın ücretsiz olacağı bu güzel organizasyon için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Türkiye'nin en ünlü pehlivanları burada güreşecek, kol bağlayacak. Birbirinden rekabetçi güreşler olacak. Tüm hemşehrilerimi, güreşseverleri Türkiye'nin en iyi başpehlivanlarının kol bağlayacağı Denizli er meydanına davet ediyorum. Şehrimiz ve çevre illerden tüm güreş severleri Pazar günü şehrimize bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Karnından bıçakladığı karısına ilk müdahaleyi de o yaptı Karnından bıçakladığı karısına ilk müdahaleyi de o yaptı Denizli'de genç kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı Denizli'de genç kadın eşi tarafından bıçakla yaralandı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 500 pehlivan er meydanında mücadele edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:27 Ankara Melike Hatun Cami İmamı Halil Konakçı: Sokaklar kasap dükkanı gibi, ya hiç mi kıskanmıyorsun lan?
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
12:01 Çıplaklar plajında kendini tatmin etmeye kalktı! Çıkan tartışmada öldürüldü
11:51 Boşanacakları iddia ediliyordu! Alişan ve Buse Varol el ele görüntülendi
11:48 Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu
11:51 Diyarbakır'da akılalmaz olay! Komşularının uyarısına rağmen balkonda kendini tatmin etti
11:43 Antalya'ya hava yoluyla rekor ziyaret! Turistler akın akın geliyor
11:35 Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! 285 zanlıdan 38'i tutuklandı
11:33 "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 12:40:08. #1.12#
SON DAKİKA: 500 pehlivan er meydanında mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement