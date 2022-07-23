51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı - Son Dakika
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51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

23.07.2022 16:39
51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı

Çanakkale (İHA) – 'Bir yarış, iki boğaz, iki deniz' sloganıyla düzenlenen 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda, yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Çanakkale (İHA) – 'Bir yarış, iki boğaz, iki deniz' sloganıyla düzenlenen 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda, yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizi ve Ege Denizi'ni kapsayan 390 millik rotasıyla Türkiye'nin en büyük coğrafi yarışı olma özelliğini taşıyan ve İstanbul'dan startı verilen 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'nda, 'Dur Yolcu' ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 51. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda yarışmacılar Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı - Son Dakika
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