52 Orduspor FK, Kırıkkalegücü FSK\'yı 2-1 mağlup etti

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden 52 Orduspor FK, konuk ettiği Kırıkkalegücü FSK'yı 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Giray Şaylan, Selçuk Gökgöz, Baran Can Durmuş
52 Orduspor FK: Ersin, Emre, Anıl, Nevzat, Hüseyin Furkan (Ali Kemal dk. 74), Kadir (Yusuf Mert dk. 82), Oğuzhan (Sergen dk. 74), Hüsamettin, Sinan (Yusuf dk. 82), Nazmi, Mustafa
Kırıkkalegücü FSK: Muahmmed (Bora dk. 82), Ufukcan, Buğra (Yusuf dk. 62), Arel, Seyit Mehmet, Nezir, Aykut, Bekir Mustafa, Muhammet Fatih, Doğukan, Mehmet (Hasan Ulaş dk. 62)
Goller: Oğuzhan (dk. 55), Kadir (dk. 58) (52 Orduspor FK), Seyit Mehmet (dk. 71) (Kırıkkalegücü FSK)
Sarı kartlar: Anıl (52 Orduspor FK), Buğra Muhammed, Seyit Mehmet (Kırıkkalegücü FSK) - ORDU
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