Geçtiğimiz yıl Suriye'de görüntülenen TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ait eski takım otobüsü, bu kez BBC News'in bir haberinde yer aldı.
BBC News'in "Şam yönetimi IŞİD ile bağlantılı tutsakların toplu kaçışlarını doğruladı" başlıklı haberinde kullanılan görüntülerde, 52 Orduspor'un eski takım otobüsünün yer aldığı görüldü.
Otobüsün daha önce de Suriye'de farklı bölgelerde görüntülendiği kamuoyuna yansımıştı. Yeni görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Suriye'de görüntülenen ve 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ait olduğu belirtilen eski takım otobüsüyle ilgili daha önce resmi bir açıklama yapılmıştı.
Son Dakika › Spor › 52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?