52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

23.02.2026 13:16
Geçen yıl Suriye'de görüntülenen 52 Orduspor'un eski takım otobüsü, bu kez BBC News'in Şam'daki toplu kaçış haberinde yer aldı ve yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl Suriye'de görüntülenen TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ait eski takım otobüsü, bu kez BBC News'in bir haberinde yer aldı.

ŞAM HABERİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

BBC News'in "Şam yönetimi IŞİD ile bağlantılı tutsakların toplu kaçışlarını doğruladı" başlıklı haberinde kullanılan görüntülerde, 52 Orduspor'un eski takım otobüsünün yer aldığı görüldü.

Otobüsün daha önce de Suriye'de farklı bölgelerde görüntülendiği kamuoyuna yansımıştı. Yeni görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GEÇEN SENE SATILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Suriye'de görüntülenen ve 52 Orduspor Futbol Kulübü'ne ait olduğu belirtilen eski takım otobüsüyle ilgili daha önce resmi bir açıklama yapılmıştı.

