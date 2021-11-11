547 kilometre pedal çevirip Ata'nın huzuruna çıktılar

Erdemli Belediyesi ve Mersin Bisiklet Derneği iş birliğinde yürütülen proje ile13 sporcu, Toros Dağlarını aşarak 547 kilometre pedal çevirip 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaştılar.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım'da Erdemli'de başlayan 'Ata'ya saygı, pedala engel yok' hareketi bir haftalık zorlu yolculuğun ardından 10 Kasım'da Ankara'da hedefine ulaştı. Erdemli'den bando eşliğinde uğurlanan, içlerinde görme engelli sporcularında yer aldığı ekibi Anıtkabir'de, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu karşıladı. Saatler 9.05'i gösterdiğinde sporcularla birlikte milyonlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için zamanı durdurdu.

Sporcuların Toros dağlarını aşarak geldiğine dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "3 Kasım'da Erdemlimizden hareket eden bisikletçilerimiz, 547 kilometrelik yol yaptılar. Şu anda Atamızın huzurundayız. Atamızın büyüklüğünü, ülkemize yaptıklarını gelecek kuşaklara aktarmak adına ve 10 Kasım'a dikkat çekmek adına bisikletçilerimizle birlikte bunu geleneksel hale getireceğiz" dedi.

"Görmek değil, hissetmek lazım"

Ata'nın yolunda çevrilen her pedaldan dolayı heyecan duyduklarını ifade eden bisikletçilerin mutlulukları ise yüzlerinden okundu. Tandem bisikletle Toros dağlarını aşan sporculardan Süleyman Türk, "Bu hissiyatı yaşamak için görmeye gerek yok hissetmek gerekiyor" diye konuştu.

Kadın sporcularda hareketin ön saflarında yerlerini aldı. Kadın bisikletçilerden Cansel Cansu, "Biz kadınlar olarak, Atatürk sevgisiyle dolup taşıyoruz. O yüzden buradayız. Pedalladık, mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

13 kişilik ekiple hedeflerine ulaştıkları için gururlu olduklarını kaydeden Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, "Önemli olan bizim için buraya gelirken yaşadığımız hissiyattı. Asla yılmadık ve şimdi buradayız" şeklinde konuştu.

Program, söylenen marşla sona erdi. - MERSİN