57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Aydın'dan geçecek - Son Dakika

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabı Muğla'nın Bodrum ilçesinden başlayarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bulacak.

Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliği taşıyan 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Turkey), 10 Nisan Pazar günü Bodrum'dan başlayıp, 17 Nisan Pazar günü İstanbul'da sona erecek. 8 etapta toplam bin 303 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, Bodrum'da verilecek startın Söke, Ortaklar üzerinden Kuşadası'na gelecek.

14 ülkeden 25 takım ve toplam 175 sporcunun yarışacağı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanacak. - AYDIN