59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ödül töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 59. kez düzenlenen ve İstanbul etabı ile sona eren yarışında kazanan sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Tırmanış klasmanı ve Türkiye güzellikleri klasmanını lider tamamlayan Alman bisikletçi Vinzent Dorn, Bike Aid takımı adına ödüllerini aldı. Sprint klasmanında birinci olan Danimarkalı Tobias Andresen ise Yeşil Mayo'nun sahibi oldu. Genel klasman birincisi Hollandalı Frank van den Broek, Turkuaz Mayo'nun da sahibi oldu. Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.

28.04.2024 19:02
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- 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul etabı nötralize edildi

İSTANBUL - Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2024) 8. ve son ayağı olan İstanbul etabı nötralize edildi.

Bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle nötralize edildi. Beşiktaş Meydanı'ndan başlayan turun startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz birlikte verdi.

Bisikletçiler, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili'nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ödül töreni yapıldı - Son Dakika
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