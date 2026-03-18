6 milyon euroya gelmişti! Sergen Yalçın biletini kesti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezon başında 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan Taylan Bulut ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. Sergen Yalçın, genç oyuncuyu takımda istemediğini yönetime bildirdi. Bu karar sonrası yönetimden özel izin alan Taylan Bulut, Almanya'ya gitti.

Sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'a transfer olan Taylan Bulut'un siyah-beyazlılar ile macerası kısa sürüyor.

SERGEN YALÇIN'DAN GEÇERSİZ NOT

Avrupa kupalarına katılma yolunda hedefini sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında hareketlilik yaşanıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın, Taylan Bulut ile ilgili kararını verdi. Deneyimli teknik adam, performansından memnun kalmadığı 20 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon takımda düşünmüyor. Deneyimli hocanın bu kararını yönetime bildirdiği ve sezon sonunda Taylan ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

ÖZEL İZİNLE ALMANYA'YA GİTTİ

Sergen Yalçın'ın bu kararı sonrası genç oyuncu siyah-beyazlı kulüpten özel bir izin alarak Almanya'ya döndü. Beşiktaş'ta 9 maça çıkan Taylan Bulut, bu maçlarda 1 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:00:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.