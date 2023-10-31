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Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı - Son Dakika

Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı

Son Güncelleme: 31.10.2023 09:54

Fenerbahçe'de Pendikspor karşısında 3 gol atan Edin Dzeko, Süper Lig'in en yaşlı hat-trick yapan futbolcusu olarak tarihe geçti.

Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko, hat-trick yaparak Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bosna-Hersekli yıldız, Süper Lig'in hat-trick yapan en yaşlı ismi oldu.

61 YIL SONRA UNVANI ELE GEÇİRDİ

Pendikspor'a karşı hat-trick yapan Edin Dzeko, Lefter Küçükandonyadis'i geride bırakarak Süper Lig'de bir maçta 3 gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Lefter, 36 yaş ve 291 gün ile hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olmuştu. Bosna-Hersekli golcü, 61 yıl sonra unvanı ele geçiren isim oldu.

61 yıl sonra unvanı ele geçirdi! Dzeko, Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı

DZEKO'NUN KARNESİ

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı. 37 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı - Son Dakika
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