Türk futbol tarihine geçti! Dzeko, 61 yıldır yapılamayanı yaptı

Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Edin Dzeko, hat-trick yaparak Süper Lig tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Bosna-Hersekli yıldız, Süper Lig'in hat-trick yapan en yaşlı ismi oldu.

61 YIL SONRA UNVANI ELE GEÇİRDİ

Pendikspor'a karşı hat-trick yapan Edin Dzeko, Lefter Küçükandonyadis'i geride bırakarak Süper Lig'de bir maçta 3 gol atan en yaşlı futbolcu oldu. Lefter, 36 yaş ve 291 gün ile hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olmuştu. Bosna-Hersekli golcü, 61 yıl sonra unvanı ele geçiren isim oldu.

DZEKO'NUN KARNESİ

Edin Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı. 37 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.